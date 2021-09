Arithmetische Dynamik: Mathematischer Brückenschlag

Auf einen Blick Bewegte Zahlen Die Zahlentheorie gehört zu den abstraktesten mathematischen Gebieten und widmet sich Zahlenfolgen wie den Primzahlen. Dynamische Systeme beschreiben hingegen periodische Bewegungen – sie können aber auch interessante Sequenzen hervorbringen, die sich zahlentheoretische untersuchen lassen. Die arithmetische Dynamik verbindet beide Bereiche miteinander und ermöglicht es, lang ungeklärte Fragen beider Disziplinen zu beantworten.

Joseph Silverman erinnert sich noch sehr gut an den Moment, der ihn zur Begründung eines neuen mathematischen Bereichs führte. Es geschah aus einem Zufall heraus am 25. April 1992, bei einer Konferenz am Union College in Schenectady, New York. Damals lauschte er einem Vortrag seines angesehenen Kollegen John Milnor, der 1962 die renommierte Fields-Medaille und 2011 den Abelpreis erhielt. Seine Präsentation drehte sich um ein Thema aus der komplexen Dynamik, über das Silverman, ein Zahlentheoretiker von der Brown University, bislang nur wenig wusste. Doch als Milnor einige der grundlegenden Ideen vorstellte, entdeckte Silverman verblüffende Ähnlichkeiten zu seinem eigenen Fachgebiet. »Wenn man nur ein paar Wörter ändert, entsteht ein völlig analoges Problem«, erinnert er sich.

Angesichts dieser unerwarteten Erkenntnis, verließ Silverman den Raum voller Inspiration. Als er beim Frühstück am folgenden Tag Milnor begegnete, setzte er sich zu ihm und löcherte ihn mit Fragen. Während ihres Gesprächs erkannte der Zahlentheoretiker immer mehr Zusammenhänge der beiden so unterschiedlich wirkenden Bereiche. Er beschloss daher, ein Wörterbuch zu erstellen, das zwischen den wichtigsten Inhalten und Fragestellungen der dynamischen Systeme und der Zahlentheorie übersetzen sollte.

Auf den ersten Blick wirkt es so, als haben die beiden Gebiete kaum etwas miteinander zu tun. Doch Silverman sah, dass sie sich auf eine besondere Weise ergänzen. Während die Zahlentheorie nach Mustern in Folgen sucht, erzeugen dynamische Systeme eben solche Sequenzen – etwa, indem man die Position eines Planeten im Raum in regelmäßigen Zeitabständen notiert. Somit verschmelzen beide Welten, sobald man nach den Gesetzmäßigkeiten sucht, denen die geheimnisvollen Zahlenfolgen unterliegen.

In den drei Jahrzehnten, die auf Milnors Vortrag folgten, entdeckten Mathematikerinnen und Mathematiker immer mehr Verbindungen zwischen den beiden Bereichen. Das schaffte die Grundlage für ein völlig neues Fachgebiet: die so genannte arithmetische Dynamik. Die Reichweite der jungen Disziplin wächst stetig …