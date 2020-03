Weltraum: Astronomen warnen vor Starlink-Satelliten

Das »Starlink«-Projekt von Elon Musk soll den Globus mit preiswertem Breitband-Internet versorgen. Dazu will der Space-X-Gründer bis 2027 mindestens 12 000 Kleinsatelliten im Erdorbit platzieren. Mehrere Hundert von ihnen sind bereits im All unterwegs. Nach ihrem Start waren die aus je 60 Einheiten bestehenden Gruppen wiederholt als helle Perlenketten am Himmel zu sehen, da sie teils auch bei Nacht das Licht der Sonne reflektieren …