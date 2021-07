Astrophysik: Keine exotische Materie in Neutronensternen

Adhikari, D. et al.: Accurate determina­tion of the neutron skin thickness of 208Pb through parity-violation in electron scattering. Physical Review Letters 126, 2021

Miller, M. C. et al.: The radius of PSR J0740+6620 from NICER and XMM-Newton data. arXiv:2105.06979, 2021

Riley, T. E. et al.: A NICER view of the massive pulsar PSR J0740+6620 informed by radio timing and XMM-Newton spectroscopy. arXiv: 2105.06980, 2021