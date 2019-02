Psychiatrie: Störfaktor Immunsystem

Filmtipp

Feuer im Kopf 89 Minuten, USA 2016

Das Filmdrama von Regisseur Gerard Barrett beruht auf der Autobiografie der New Yorker Journalistin Susannah Cahalan, die eine Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis mit schweren psychotischen Symptomen und epileptischen Anfällen entwickelte.

Literaturtipp

Tebartz van Elst, L.: Vom Anfang und Ende der Schizophrenie. Eine neuropsychiatrische Perspektive auf das Schizophrenie-Konzept. Kohlhammer, Stuttgart 2017

Der Autor des Artikels gibt einen Überblick über die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zur Schizophrenie.

Quellen

