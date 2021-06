Pilzkrankheiten: Bedrohte Ernte

Bettgenhaeuser, J. et al.: Nonhost resistance to rust pathogens – a continuation of continua. Frontiers in Plant Science 5, 2014

Literaturtipp

Miedaner, T. (Hg.): Management von Pilzkrankheiten im Ackerbau. Erling, 2018

Das Buch befasst sich mit wichtigen Pilzkrankheiten in den Hauptkulturen Getreide, Mais, Raps, Zuckerrübe und Kartoffeln. Es zeigt auf, welche Maßnahmen dagegen zu ergreifen sind, und richtet sich an Landwirte, Mitarbeiter in der Landwirtschaftsverwaltung sowie Studenten.