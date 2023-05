Medizin: »Jeden Monat taucht ein neuer Pilzerreger auf«

Ein ansteckender Pilz taucht auf und verursacht eine tödliche Pandemie; Infizierte verwandeln sich in Zombies und die Welt geht unter. So jedenfalls der Plot der Fernsehserie »The Last of Us«. Ist das bloße Spinnerei oder beruht es auf einem wahren Kern? Wie gefährlich können Pilzinfektionen sein? »Spektrum« sprach darüber mit dem Mediziner Oliver Kurzai und dem Biochemiker Martin Väth von der Universität Würzburg. Beide sind Fachleute für Pilzerkrankungen und die damit verbundenen Immunmechanismen.

Herr Kurzai, Herr Väth, in der Fernsehserie »The Last of Us« verwandelt sich ein Pilz wegen des Klimawandels in einen tödlichen Erreger. Er befällt Menschen und macht sie zu Zombies. Kann das wirklich passieren?

Oliver Kurzai: Realistisch ist das nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass ein Killerpilz auftaucht, bei seinen Opfern komplexe Verhaltensänderungen auslöst und in kurzer Zeit die Menschheit ausrottet. Andererseits beruht die Fernsehserie auf biologischen Fakten, die real sind und hier überspitzt weitergedacht wurden. Es stimmt, dass Pilze Menschen infizieren, und es ist richtig, dass der Klimawandel großen Einfluss darauf hat. Und wir kennen Erreger aus dieser Gruppe, die das Verhalten ihrer Wirte auf erstaunliche Weise manipulieren.