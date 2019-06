Generalisierte Angststörung: Belastendes Verantwortungsgefühl

Bei Patienten mit einer »generalisierten Angststörung« hat sich die Angst quasi verselbst­ständigt: Die Betroffenen sind permanent nervös und haben beispielsweise ständig die Sorge, dass etwas Schlimmes passieren könnte, etwa ihre Gesundheit, ihre Familie oder den Job betreffend – selbst wenn diese Ereignisse wenig wahrscheinlich sind. In dieser Hinsicht erinnert das Leiden an eine Zwangserkrankung. Yoshinori Sugiura von der Universität Hiroschima und Brian Fisak von der University of Central Florida wollten daher wissen, inwiefern den beiden Erkrankungen ähnliche Mechanismen zu Grunde liegen …