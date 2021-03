Nachhaltigkeit: Kann Bioenergie das Klima retten?

Auf einen Blick Felder als CO 2 -Speicher Szenarien, in denen sich die Erde um nicht mehr als 1,5 Grad erwärmt, erfordern den großflächigen Anbau von Pflanzen, die CO 2 aus der Atmosphäre entfernen. Techniken, die unter dem Begriff »Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -Speicherung« laufen, sollen Energiepflanzen in Kraftstoffe, Strom oder Wärme umwandeln. Das nötige Ackerland dient jedoch bereits der Nahrungsmittelproduktion und als Weideland. Biomasse kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn die Nachfrage durch stärkeres Papierrecycling und saubere Kochstellen sinkt und zugleich das Angebot durch vermehrte Agroforstwirtschaft steigt.

Auf dem flachen Ackerland außerhalb von Decatur im US-amerikanischen Bundesstaat Illinois fährt ein mit Maiskolben beladener Kipplaster in das Depot einer Ethanolanlage des Rohstoffkonzerns Archer-Daniels-Midland. In einem großen Gärbottich wird der Mais hier zu Ethanol fermentiert. Den Alkohol transportieren Lastwagen anschließend zu einer Raffinerie, wo er für den Verkauf mit Benzin vermischt wird.

Der Gärprozess in der Ethanolanlage setzt Kohlendioxid (CO 2 ) frei, das aufgefangen wird und über eine Pipeline in ein Bohrloch gelangt. Pumpen schicken das Gas tief unter die Erde, wo es sich im Sandstein verfängt. Das Pilotprojekt befindet sich auf der Zielgeraden einer dreijährigen Testphase. Die beteiligten Forscher erproben hier ein neues Verfahren, CO 2 aus der Atmosphäre zu entfernen und gleichzeitig ein rentables Produkt zu erhalten: Biokraftstoff.