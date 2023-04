Biolumineszenz: Das Geheimnis des Meeresleuchtens

Drazen, J. C. et al.: Midwater ecosystems must be considered when evaluating environmental risks of deep-sea mining. PNAS 117, 2020

Lapota, D. et al.: Observations and measurements of planktonic bioluminescence in and around a milky sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 119, 1988

Martini, S., Haddock, S. H. D.: Quantification of bioluminescence from the surface to the deep sea demonstrates its predominance as an ecological trait. Scientific Reports 7, 2017

Martini, S. et al.: Distribution and quantification of bioluminescence as an ecological trait in the deep sea benthos. Scientific Reports 9, 2019

Martini, S. et al.: Bioluminescence in an undescribed species of carnivorous sponge (Cladorhizidae) from the deep sea. Frontiers in Marine Science 7, 2020

Miller, S. D.: Boat encounter with the 2019 Java bioluminescent milky sea: Views from on-deck confirm satellite detection. PNAS 119, 2022

Miller, S. D. et al.: Detection of a bioluminescent milky sea from space. PNAS 102, 2005

Miller, S. D. et al.: Twenty thousand leagues over the seas: the first satellite perspective on bioluminescent »milky seas«. International Journal of Remote Sensing 27, 2006

Miller, S. D. et al.: Honing in on bioluminescent milky seas from space. Scientific Reports 11, 2021

Widder, E.: Below the edge of darkness. A memoir of exploring light and life in the deep sea. Penguin Random House, 2021