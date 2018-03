Am 1. Januar 2018 kostete ein Bitcoin 13 800 Dollar, nachdem der Kurs zwei Wochen zuvor fast bis auf 20 000 Dollar geklettert war. Mitte Februar ist er nach einem Abfall auf knapp 7000 Dollar wieder im Steigen begriffen, und niemand weiß, wie der Kurs stehen wird, wenn Sie dieses Heft in den Händen halten. Handelt es sich um eine Spekulationsblase, die nach kurzer Zeit gänzlich in sich zusammenfallen wird, oder wird das Publikum den einzigartigen Eigenschaften der Kryptowährungen – Anonymität, Irreversibilität, Verlässlichkeit, Unabhängigkeit von Zentralbanken, Zugänglichkeit für jedermann und reibungsloser Zahlungsverkehr weltweit – so viel Wert beimessen, dass sie zum Standardzahlungsmittel avancieren?

Das wird die Zukunft zeigen. Aber bereits jetzt gibt es Grund zur Beunruhigung. Das Netz, das den Zahlungsverkehr abwickelt und insbesondere alle Transaktionen praktisch unfälschbar beglaubigt, verzehrt eine gewaltige Menge an elektrischer Energie. Am 1. Januar 2018 schätzte die darauf spezialisierte Website "Digiconomist" den Jahresverbrauch auf 36 Terawattstunden (TWh, Milliarden Kilowattstunden): so viel, wie 3,4 Millionen amerikanische Haushalte verbrauchen, oder 0,16 Prozent der Weltproduktion …