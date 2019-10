Gerade in den USA wird den Opfern von Unglücksfällen eine besondere Form religiöser Anteilnahme in Aussicht gestellt: Politiker verkünden öffentlich, sie in ihre »Gedanken und Gebete« einzuschließen. Wie eine Studie ergab, missfällt die Floskel vielen nicht religiösen Menschen. Im Experiment waren sie sogar bereit, auf Geld zu verzichten, um in niemandes Nachtgebet aufzutauchen …