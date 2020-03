Mike kommt nach Hause und tut so, als gäbe es sie nicht. In gewisser Weise hat er auch Recht, das hat Lea inzwischen eingesehen. Sie sieht ihm zu, und es ist alles so vertraut: sein leicht abwesender Blick. Das Ablegen der Tasche. Das Abstreifen der Schuhe. Das Schlurfen durch den Flur …