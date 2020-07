Langlands-Programm: Brückenschlag in der Mathematik

Allen, P. B. et al.: Potential automorphy over CM fields. ArXiv 1812.09999, 2018

Boxer, G. et al.: Abelian surfaces over totally real fields are potentially modular. ArXiv 1812.09269, 2018

Calegari, F., Geraghty, D.: Modularity lifting beyond the Taylor-Wiles method. Inventiones mathematicae 211, 2018

Caraiani, A., Scholze, P.: On the generic part of the ­cohomology of non-compact unitary Shimura varieties. ArXiv 1909.01898, 2019

Wiles, A. J.: Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem. Annals of Mathematics 141, 1995