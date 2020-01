Chemische Unterhaltungen: Atemnot auf Zelluloid

In Spielfilmen finden sich häufig naturwissenschaftliche Fragestellungen, die kritisch hinterfragt und experimentell nachgestellt werden können. Anhand der Streifen »Das Boot« und »Apollo 13« lässt sich zum Beispiel nachvollziehen, wie Alkalimetallverbindungen der Luft Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) entziehen und dadurch Leben retten.

Die »U-96« ist eines der berühmtesten Unterseeboote des Zweiten Weltkriegs. Lothar-Günther Buchheim ­be­gleitete das Gefährt als Kriegsberichterstatter auf einer Patrouille und veröffentlichte seine Erinnerungen an die Ereignisse dieser Fahrt anschließend in dem Bestseller-­Roman »Das Boot«, der später unter dem gleichen Namen verfilmt wurde.

Am 16. September 1939 wurde die »U-96« in Kiel zu Wasser gelassen und ein Jahr später unter dem ersten Kommandanten Heinrich Lehmann-Willenbrock in Einsatz gestellt. Die Besatzung bestand aus 48 bis 52 Mann. Am 30. März 1945 wurde die »U-96« in Wilhelmshaven bei einem Bombenangriff der Alliierten versenkt.

Im Film »Das Boot« ist eine Szene zu sehen, bei der ein Fliegerangriff das U-Boot bei der Durchquerung der Straße von Gibraltar schwer beschädigt …