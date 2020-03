Chemie: Reaktionsvorhersage mit KI

Was kommt heraus, wenn Molekül A mit Molekül B reagiert? Bei einfachen Stoffen genügt manchen Chemikern ein Blick auf die zweidimensionale Skizze der beteiligten Partner, und die Antwort ist klar. Je komplizierter die Strukturen aber werden, desto vielfältiger sind die Möglichkeiten, miteinander zu reagieren, so dass die Vorhersage schwieriger wird. Hinzu kommen unzählige Parameter, die den Ausgang ebenfalls beeinflussen, wie etwa das verwendete Lösungsmittel, Katalysatoren, weitere zugesetzte Stoffe, der pH-Wert, die Temperatur, Reaktionsdauer und vieles mehr. Eine Reaktionsvorhersage zu machen, wird daher schnell recht unübersichtlich. Ganz zu schweigen von einer Abschätzung, zu welchem Anteil sich der gewünschte Stoff wohl bilden wird und in welchem Verhältnis die verschiedenen Produkte zueinander entstehen.

Für Computermodelle ist der genaue Ausgang einer Reaktion ebenfalls relativ schwer vorherzusagen …