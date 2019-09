Chemische Unterhaltungen: Das vielfältige Innere der Kastanien

Matthias Ducci, Marco Oetken und Philipp Webe

Matthias Ducci ist Professor für Chemie und ihre Didaktik am Institut für Chemie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Marco Oetken ist Abteilungsleiter und Lehrstuhlinhaber in der Abteilung Chemie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Philipp Weber unterrichtet an der Lothar-von-Kübel-Realschule Sinzheim und ist Lehrbeauftragter am Lehrerseminar Karlsruhe.