Covid-19: Das Coronavirus im Nervensystem

Cantuti-Castelvetri, L. et al.: Neuropilin-1 facilitates Sars-CoV-2 cell entry and infectivity. Science 370, 2020

Moutal, A. et al.: Sars-CoV-2 Spike protein co-opts VEGF-A/Neuropilin-1 receptor signaling to induce analgesia. Pain 10.1097/j.pain.0000000000002097, 2020

Ray, P. R. et al.: A pharmacological interactome between Covid-19 patient samples and human sensory neurons reveals potential drivers of neurogenic pulmonary dysfunction. Brain, Behavior, and Immunity 89, 2020

Shiers, S. et al.: ACE2 and SCARF expression in human dorsal root ganglion nociceptors: Implications for Sars-CoV-2 virus neurological effects. Pain 161, 2020