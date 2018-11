Freistetters Formelwelt: Es kommt doch auf die Größe an!

In der Astronomie werden Teleskope so gut wie nie dafür eingesetzt, Dinge vergrößert abzubilden, im Unterschied zum Fernglas für den Hausgebrauch. Die meisten Himmelskörper sind so weit entfernt, dass das überhaupt keinen Effekt hat. Man braucht Teleskope einerseits, um möglichst viel Licht zu sammeln und so Objekte sichtbar zu machen, die für das bloße Auge zu schwach leuchten …