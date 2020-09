Physik: Das flüchtigste aller Teilchen

Aartsen, M. G. et al.: An eV-scale sterile neutrino search using eight years of atmospheric muon neutrino data from the IceCube Neutrino Observatory. ArXiv 2005.12942, 2020

Aguilar-Arevalo, A. A. et al.: Significant excess of electronlike events in the MiniBooNE Short-Baseline Neutrino Experiment. Physical Review Letters 121, 22, 2018

Alekseev, I. et al.: Search for sterile neutrinos at the DANSS experiment. Physics Letters B 787, 2018