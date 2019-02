Auf Infektionen reagiert unser Körper mit Fieber – aber was bringt ihm das genau? Forscher um Jianfeng Chen vom Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology haben nun in einer Mäusestudie neue Details zu dieser Frage zu Tage gefördert. Demnach bringt ein bei Fieber freigesetzter Regulator bestimmte Immunzellen dazu, effek­tiver Infektionsherde zu bekämpfen ...