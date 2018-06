Lieber Mitbürger,

gemäß der POPULär-Integrativen Simulations-Matrix (POPULISM) werden Sie hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass Sie auserwählt wurden, als Beitrag dieses Bezirks zur kollektiven Führung der nationalen Exekutive zu dienen. Ihre Dienstzeit soll 14 Tage innerhalb der drei Monate von August bis Oktober 2048 umfassen.

Gemeinsam mit 99 weiteren registrierten Wählern werden Sie über eine sichere Neuralverbindung vorredigierte Briefings zu innen- und außenpolitischen Maßnahmen empfangen. Ihre kognitiven und affektiven Reaktionen auf globale Ereignisse werden dann in die Entscheidungsalgorithmen der Simulationsmatrix eingespeist. Während der Empfangsphase können alle Gedanken, Vorstellungen oder unausgesprochenen Sätze von der Neuralverbindung aufgegriffen werden und in Regierungshandeln, an ausländische Mächte gerichtete Kommuniqués und Ansprachen an die Nation einfließen. Die Menschen und deren Repräsentanten vertrauen auf Ihre Anleitung und Führerschaft …