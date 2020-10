Künstliche Intelligenz: Der gesunde Maschinenverstand

Bosselut, A. et al.: COMET: Commonsense transformers for automatic knowledge graph construction. ArXiv 1906.05317, 2019

Park, J. S. et al.: Visual commonsense graphs: Reasoning about the dynamic context of a still image. ArXiv 2004.10796, 2020

Sap, M. et al.: ATOMIC: An atlas of machine commonsense for if-then reasoning. ArXiv 1811.00146, 2018