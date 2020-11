Futur III: Der letzte Nobelpreis

Majestäten, sehr geehrte Mitmenschen! Zunächst möchte ich meiner Regionalregierung danken, dass sie mir ihr Flugzeug für die Reise nach Stockholm zur Verfügung gestellt hat. Vor allem aber danke ich natürlich dem Nobelkomitee für diese nun wirklich historische Auszeichnung.

Ich verhehle nicht, dass ich mir wünschte, sie wäre nicht ganz so historisch. Denn so glücklich ich bin, in der Nachfolge Früherer zu stehen, so sehr hätte es mich natürlich gefreut, könnten sich dereinst einmal andere in meiner Nachfolge sehen. Doch wie Sie wissen, wird der Nobelpreis für Wissenschaft heute zum letzten Mal verliehen …