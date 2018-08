Auf einen Blick Ein Ausnahmetalent Schon als Schüler eignete sich Peter Scholze die Mathematik auf Universitätsniveau selbst an und errang mehrere Goldmedaillen bei mathematischen Olympiaden. Als 22-jähriger Student lieferte er einen radikal vereinfachten Beweis zu einem Satz, der einen Spezialfall der berühmten Langlands-Korrespondenz betrifft. Das von ihm eingeführte Konzept der perfektoiden Räume hat sein Fachgebiet, die arithmetische algebraische Geometrie, revolutioniert.

Im Jahr 2010 ging ein Gerücht um unter den Zahlentheoretikern. Angeblich hatte ein Student aus Bonn eine Arbeit geschrieben, die auf nur 37 Seiten erledigte, wofür die beiden etablierten Wissenschaftler Michael Harris und Richard Taylor ein Buch von immerhin 288 Seiten gebraucht hatten: den bis zur Undurchdringlichkeit verwickelten Beweis eines Satzes aus der Zahlentheorie, der wiederum von einem Spezialfall der berühmten Langlands-Korrespondenz handelt. Tatsächlich – der 22-jährige Peter Scholze hatte in seiner Masterarbeit einen der kompliziertesten Teile des Beweises durch eine elegante Eigenkonstruktion ersetzt.

Die Fachwelt brach in großes Erstaunen aus. »Es war einfach unglaublich, dass jemand in so jungem Alter etwas so Revolutionäres zu Stande bringt«, sagt Jared Weinstein, Zahlentheoretiker an der Boston University und mit seinen 36 Jahren nicht gerade zum alten Eisen gehörend. »Das lehrt einen Bescheidenheit!« …