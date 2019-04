Aphasie: Die Frau, die schließlich schwieg

Cohen, L. et al.: Pure progressive aphemia. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 56, 1993

Montembeault, M. et al.: Clinical, anatomical, and pathological features in the three variants of primary progressive aphasia: a review. Frontiers in Neurology 9, 2018

Teichmann, M. et al.: Direct current stimulation over the anterior temporal areas boosts semantic processing in primary progressive aphasia. Annals of Neurology 80, 2016

Tsapkini, K. et al.: Electrical brain stimulation in different variants of primary progressive aphasia: a randomized clinical trial. Alzheimer’s & Dementia (New York, N. Y.) 4, 2018