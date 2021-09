Biodiversität: Der Schutz biologischer Vielfalt - ein Manifest

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ: Das "Globale Assessment" des Weltbiodiversitätsrates IPBES. 2. Aufl. UFZ, 2019

IPBES: The global assessment report on biodiversity and ecosystem services. IPBES Secretariat, 2019

Pörtner, H.-O. et al.: Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity and climate change. IPBES Secretariat, 2021

Pörtner, H.-O. et al.: IPBES-IPCC co-sponsored workshop report on biodiversity and climate change. IPBES Secretariat, 2021

Literaturtipp:

Settele, J.: Die Triple-Krise: Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Warum wir dringend handeln müssen. Edel Books, 2020

Josef Settele analysiert Ursachen und Folgen einer dreifachen globalen Krise