Paläontologie: Die Vorläufer der Flugsaurier

Collini, C.: Sur quelques zoolithes du Cabinet d’Histoire naturelle de S.A.S.E. Palatine et de Bavière, à Mannheim. Acta Academia Theodoro-Palatinae, Pars Physica 5, 1784

Cuvier, G.: Mémoire sur le squelette fossile d'un reptile volant des environs d'Aichstedt, que quelques naturalistes ont pris pour un oiseau, et dont nous formons un genre de Sauriens, sous le nom de Petro-Dactyle. Annales du Muséum national d'Histoire naturelle 13, 1809

Cuvier, G.: Recherches sur les ossemens fossiles des quadrupèdes. Deterville, 1812

Ezcurra, M. D. et al.: Enigmatic dinosaur precursors bridge the gap to the origin of Pterosauria. Nature 588, 2020

Gauthier, J. A.: A cladistic analysis of the higher systematic categories of the diapsida. PhD thesis, University of California, Berkeley, 1984

Padian, K.: A functional analysis of flying and walking in pterosaurs. Paleobiology 9, 1983

Padian, K.: The Origin of Pterosaurs. In: Reif, W.-E., Westphal, F. (Hg.): Third Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems: Short Papers. Attempto, 1984, S. 163-168

Padian, K.: Were pterosaur ancestors bipedal or quadrupedal? Morphometric, functional, and phylogenetic considerations. Zitteliana 28B, 2008

Padian, K.: Dividing the dinosaurs. Nature 543, 2017

Paul, G. S.: The Princeton Field Guide to Pterosaurs. Princeton University Press, im Druck

Taquet, P., Padian, K.: The earliest known restoration of a pterosaur and the philosophical origins of Cuvier's Ossemens Fossiles. Comptes Rendus Palevol 3, 2004