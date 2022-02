Medizin: Der verschlungene Weg zum RNA-Impfstoff

Karikó, K. et al.: mRNA is an endogenous ligand for Toll-like receptor 3. The Journal of Biological Chemistry 279, 2004

Krieg, P. A., Melton, D. A.: Functional messenger RNAs are produced by SP6 in vitro transcription of cloned cDNAs. Nucleic Acids Research 12, 1984

Malone, R. W. et al.: Cationic liposome-mediated RNA transfection. PNAS 86, 1989