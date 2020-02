Freistetters Formelwelt: Desorientierte Bänder

Was ist groß, grau, nicht orientierbar und schwimmt im Meer? Möbius Dick! Um über den Witz lachen zu können, muss man allerdings verstehen, was mit »nicht orientierbar« gemeint ist. So nennt man in der Mathematik eine Fläche, die nur eine Seite und eine Kante hat; bei der man also nicht unterscheiden kann, wo innen und außen beziehungsweise oben und unten ist …