Titelthema: Deutschland im Klimawandel

Auf einen Blick Inmitten des Geschehens Die Folgen des globalen Klimawandels sehen wir in Deutschland bereits in langfristigen Messdaten, etwa bei veränderten Vegetationsperioden, steigenden Meeresspiegeln und heißeren Sommern. Regionale Klimamodelle erlauben Einblicke in mögliche zukünftige Entwicklungen. Ihnen zufolge werden Extremereignisse wie die Trockensommer 2018 und 2019 wohl häufiger auftreten. Die Veränderungen treffen vielfältige Bereiche vom Küstenschutz über Forst- und Landwirtschaft bis zum Städtebau und stellen diese vor ganz individuelle Herausforderungen.

Geografisch liegt Deutschland zwischen dem vom Meer geprägten Klima im Westen Europas und den großen Landmassen im östlichen Teil des Kontinents. Die Auswirkungen des Klimawandels werden hier zu Lande so vielfältig sein wie die Landschaften: von den flachen Küsten bis zu den Mittelgebirgen und schließlich den Alpen, von städtischen Ballungszentren über landwirtschaftlich geprägte Gebiete bis zu großen Waldflächen, die fast ein Drittel des Landes bedecken.

Allerdings wirkt überall die gleiche Physik. Das ermöglicht immerhin gewisse allgemeine Aussagen. So strahlt unser Planet ständig Wärme ab in Richtung Weltall. Gelegentlich wird sie auf dem Weg dorthin in der Atmosphäre aufgehalten – sie trifft auf Kohlenstoffdioxidmoleküle und regt sie zu Schwingungen an. Das CO 2 gibt die Energie später wieder an die Umgebung ab. Weil der Gehalt des Gases in der Luft derzeit zunimmt, wird diese immer wärmer. Wärmere Luft kann wiederum mehr Wasserdampf aufnehmen.

Doch bei den konkreten Auswirkungen solcher Feststellungen wird es schwieriger. Wenn Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann, sollte es stärker regnen – schließlich muss das Wasser irgendwann wieder herunterkommen. Aber wo und zu welchen Zeiten? Welche weiteren physikalischen Prozesse sind wichtig und wirken einzelnen Effekten möglicherweise entgegen oder verstärken sie? …