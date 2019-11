Medizin: Diagnose per Künstlicher Intelligenz

Stellt künstliche Intelligenz genauso gute Diagnosen wie Ärzte? Meldungen dieser Art häufen sich in den vergangenen Jahren. In den USA hat die für das Gesundheitssystem zuständige Behörde sogar schon mehr 30 KI-Algorithmen zugelassen. Jetzt hat ein Team um Alastair Denniston vom University Hospital Birmingham systematisch alle bisher erschienenen Studien in einer großen Metaanalyse ausgewertet. Tiefe neuronale Netze erkennen demnach Krankheiten wie Krebs tatsächlich so zuverlässig wie Fachleute. Allerdings ließen nur wenige Studien gesicherte Aussagen zu, da viele davon gegen grundlegende Qualitätskriterien guter wissenschaftlicher Praxis verstießen …