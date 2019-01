Informatik: Die Bibel als Stilkompass

Die Heilige Schrift gibt es nicht nur in mehreren hundert Sprachen, sondern oft innerhalb eines Sprachraums auch in mehreren Varianten. Britische Leser können unter anderem zwischen der bewusst sehr einfach geschriebenen »Bible in Basic English« und der linguistisch komplexen »King James Version« aus dem 17. Jahrhundert wählen. Die Fassungen unterscheiden sich in Satzlänge, Wortwahl sowie Förmlichkeit und sprechen so Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichem Bildungsstand an ...