Angststörungen: Die Eltern behandeln, nicht die Kinder?

Rund zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden an einer Angststörung, beispielsweise an einer Schulphobie oder ausgeprägter Trennungsangst. Tatsächlich haben viele Ängste, die Erwachsene beeinträchtigen, ihren Ursprung in der Kindheit – jede zweite Angststörung beginnt vor dem zwölften Lebensjahr. Zugleich ist aber die Therapie in jungem Alter schwierig: Nur etwa die Hälfte der Behandlungen ist von Erfolg gekrönt…