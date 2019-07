Körperbild : Die Gummihand-Illusion

Auf einen Blick Reizender Zaubertrick Unser Körperempfinden ist verblüffend flexibel. Stimuliert man etwa die Hand eines Probanden parallel mit einer Gummiattrappe, die derjenige betrachtet, so bekommt dieser das Gefühl, die künstliche Extremität sei ein Teil seines Körpers. Auch wie vertraut sich jemand mit einer anderen Person fühlt, lässt sich manipulieren, indem man die betrachteten Fremden an gleicher Stelle und im selben Rhythmus reizt wie die Versuchsteilnehmer. Ein derart wandelbares Körperbild könnte den Werkzeuggebrauch erleichtern. Vielleicht ist es aber auch ein Nebeneffekt der Tatsache, dass unser Gehirn verschiedene Sinneskanäle nutzt, um sich über den eigenen Körper zu »informieren«.

Was tun Ihre Füße gerade? Die Frage klingt absurd, aber vermutlich haben Sie Ihre Füße gerade nicht vor Augen, schließlich lesen Sie ja diesen Artikel. Woher also wissen Sie, in welcher Position sie sich im Moment befinden?

Vielleicht denken Sie ja: Aber ich spüre sie doch! Die Fähigkeit zur Propriozeption oder Eigenwahrnehmung allein genügt allerdings nicht, um ein stabiles Körperbild zu erzeugen. Hierfür bedarf es vielmehr der multisen­sorischen Integration, also dem Zusammenspiel von Seh-, Tast- und Körperempfinden. Die Erkenntnis verdanken wir wesentlich einem bahnbrechenden Experiment zweier US-amerika­ni­scher Hirnforscher: der so genannten Gummihand-Illusion …