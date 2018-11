Bild des Monats: Die Erfindung des Buntstifts

Was uns die Maler der 73 000 Jahre alten Ockerstriche sagen wollten, ist leider nicht überliefert. Die gekreuzten Linien auf dem vier Zentimeter langen Steinchen sind jedoch der älteste Beleg dafür, dass unsere Ahnen mit Farbe malten. Selbst Zeichnungen der Neandertaler, die man in Spanien fand, sind Schätzungen zufolge 8000 Jahre jünger. Und die berühmten Höhlenmalereien von Lascaux oder Altamira kommen gerade einmal auf die Hälfte des Alters der nun entdeckten Striche.

Der Fund stammt aus der südafrikanischen Blombos-Höhle. Hier ritzten Menschen bereits vor rund 100 000 Jahren abstrakte Zeichnungen auf Steine oder Ockerbrocken, wie frühere Entdeckungen zeigen. Jetzt ist klar, dass Homo sapiens dort auch mit Farbe hantierte: Wahrscheinlich malten die Künstler die roten Linien mit angespitzten Ockerstiften, wie Experimente der Forscher von der University of the Witwatersrand in Johannesburg nahelegen. Das Team vermutet, dass die Bemalung ursprünglich wohl über die Bruchkanten hinausging. Die Anschlussstücke sind aber bislang verschollen.