Verhaltensforschung: Federvieh mit Köpfchen

Clayton, N. S., Dickinson, A.: Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays. Nature 395, 1998

Von Fersen, L. et al.: Transitive inference formation in pigeons. Journal of Experimental Psychology: Animal Learning and Cognition, 17, 1991

Güntürkün, O.: The avian 'prefrontal cortex' and cognition. Current Opinion in Neurobiology 15, 2005

Güntürkün, O., Bugnyar, T.: Cognition without cortex. Trends in Cognitive Sciences 20, 2016

Herculano-Houzel, S.: Birds do have a brain cortex - and think. Science 369, 2020

Hunt, G.: Manufacture and use of hook-tools by New Caledonian crows. Nature 379, 1996

Jarvis, E. D. et al.: Avian brains and a new understanding of vertebrate brain evolution. Nature Reviews Neuroscience 6, 2005

Kabadayi, C., Osvath, M.: Ravens parallel great apes in flexible planning for tool-use and bartering. Science 357, 2017

Karten, H. J.: The organization of the avian telencephalon and some speculations on the phylogeny of the amniote telencephalon. Annals of the New York Academy of Sciences 167, 1996

Mogensen, J., Divac, I.: The prefrontal 'cortex' in the pigeon. Behavioral evidence. Brain, Behavior and Evolution 21, 1982

Okowicz, S. et al.: Birds have primate-like numbers of neurons in the forebrain. PNAS 113, 2016

Prior, H. et al.: Mirror-induced behavior in the magpie (Pica pica): evidence of self-recognition. PLOS Biology 6, e202, 2008

Scarf, D. et al.: Orthographic processing in pigeons (Columba livia). PNAS 113, 2016

Shanahan, M. et al.: Large-scale network organization in the avian forebrain: a connectivity matrix and theoretical analysis. Frontiers in Computational Neuroscience, 10.3389/fncom.2013.00089, 2013

Stacho, M. et al.: A cortex-like canonical circuit in the avian forebrain. Science 369, 2020

Taylor, A. H. et al.: New Caledonian crows reason about hidden causal agents. PNAS 109, 2012