Sich stundenlang herumwälzen, bevor einem die Augen endlich zufallen, häufig nachts und früh am Morgen aufwachen: Wer solche Symptome an mindestens drei Tagen pro Woche erlebt und auch tagsüber davon beeinträchtigt wird, leidet mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Insomnie – wie Schätzungen zufolge rund zehn Prozent der Erwachsenen ...