Persönlichkeit: Mein liebes Ego

Literaturtipp

Schnabel, U.: Zuversicht. Die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je. Blessing, 2018

Der »Zeit«-Journalist Ulrich Schnabel über unrealistischen Optimismus und depressiven Realismus (siehe Rezension auf S. 82 in diesem Heft)

