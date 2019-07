Naturtherapie: Heilsames Eintauchen ins Grün

Literaturtipps

Li, Q.: Forest bathing: How trees can help you find health and happiness. Penguin, 2018.

Der Begründer der Waldtherapie vermittelt die japanische Sicht auf das Thema.

Louv, R.: Last child in the woods. Algonquin Books of Chapel, erweiterte Auflage 2008.

Plädoyer für eine naturnahe Kindheit

Quellen

Engemann, K. et al.: Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood. PNAS 116, 2019

Grafetstätter, C. M. et al.: Does waterfall aerosol influence mucosal immunity and chronic stress? A randomized controlled clinical trial. Journal of Physiological Anthropology 36, 2017

Haluza, D. et al.: Green perspectives for public health: A narrative review on the physiological effects of experiencing outdoor nature. International Journal of Environmental Research and Public Health 11, 2014

Hunter, M. R. et al.: Urban nature experiences reduce stress in the context of daily life based on salivary biomarkers. Frontiers in Psychology, 2019

Kim, W. et al.: The effect of cognitive behavior therapy-based psychotherapy applied in a forest environment on physiological changes and remission of major depressive disorder. Psychiatry Investigation 6, 2009