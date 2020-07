Physik: Die fünfte Kraft

De Boer, F. W. N. et al.: A deviation in internal pair conversion. Physics Letters B 388, 1996

Feng, J. et al.: Particle physics models for the 17 MeV anomaly in beryllium nuclear decays. Physical Review D 95, 2017

Krasznahorkay, A. J. et al.: Observation of anomalous internal pair creation in 8Be: A possible indication of a light, neutral boson. Physical Review Letters 116, 2016