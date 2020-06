Mathematische Unterhaltungen: Die Kunst des guten Passworts

Avoine, G. et al.: How to handle rainbow tables with external memory. In: Pieprzyk, J., Suriadi, S. (Hg.): Information security and privacy - ACISP 2017. Springer, 2017

Grassi, et al.: Characterization and improvement of time-memory trade-off based on perfect tables. ACM Transactions on Information and System Security 11, 2008

Hellman, M.E.: A cryptanalytic time-memory trade-off. IEEE Transactions on Information Theory IT-26, 1980