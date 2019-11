Nobelpreis für Physiologie oder Medizin: Die Sauerstoffsensoren der Zelle

Alle Zellen in unserem Körper wandeln auf einem schmalen Grat zwischen zu hohen und zu niedrigen Sauerstoffkonzentrationen. Einerseits benötigen sie O 2 für die Energiegewinnung, andererseits ist das Gas im Überschuss giftig und tödlich. Deswegen reagieren die Zellen schnell, wenn der Sauerstoffgehalt in der Umgebung sich aus irgendwelchen Gründen verändert.

Das biologische Sensorium hierfür ist entsprechend hoch entwickelt, wie man nach jahrzehntelanger Forschung mittlerweile weiß. Drei Wissenschaftler haben für entsprechende Arbeiten nun den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2019 erhalten: William G. Kaelin, Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza teilen sich die Auszeichnung für ihre Erkenntnisse darüber, wie Zellen Sauerstoff wahrnehmen und damit umgehen.