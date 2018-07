Mediziner möchten Krebszellen mit einem Gewirr von DNA-Schlingen austricksen. Der Schwamm aus Genmaterial soll gezielt kurze RNA-Schnipsel abfangen, die sonst die Selbstverteidigungskräfte der Zellen gegen zunehmende Entartung stummschalten würden. Der neue Therapieansatz habe sich in ersten Versuchen an menschlichen Zellen sowie bei Versuchstieren bewährt, berichten die chinesischen Wissenschaftler um Cheng Yang von der Nankai-Universität in Tianjin …