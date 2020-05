Sozialverhalten: Dreijährige durchschauen andere, ohne es zu wissen

Wer mit Zwei- oder Dreijährigen redet, merkt schnell: Die Kleinen scheinen nicht zu verstehen, warum ein anderer tut, was er tut. Zumindest können sie keine Erklärung dafür angeben. Erst etwa ein Jahr später sind sie in der Lage, auszudrücken, was ihr Gegenüber denkt, weiß oder vorhat: Die »Theory of Mind«, wie Psychologen diese Fähigkeit nennen, reift offenbar erst mit vier Jahren voll aus.

Ein ganz anderes Bild bot sich nun Wissenschaftlern um Charlotte Grosse Wiesmann vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, als sie ihre dreijährigen Probanden mit Augenbewegungssensoren ausstatteten…