Editorial: In eigener Sache

Abgesehen davon versorgen wir Sie in diesem Heft wie gewohnt mit fundierten Informationen aus der Wissenschaft – etwa mit dem Start unserer beiden Serien zu »Schwarzen Löchern« und zur »Zukunft der Ernährung«. Und wie immer finden Sie in der Dezemberausgabe Hintergründe zu den aktuellen Nobelpreisen. Wir freuen uns und sind ein wenig stolz darauf, dass immerhin zwei der diesjährigen Laureaten in der Vergangenheit für »Spektrum« geschrieben haben: Svante Pääbo über das Genom unserer Vorfahren, Anton Zeilinger über quantenphysikalische Phänomene. Gerade diese beiden wissenschaftlichen Gebiete werden auch in Zukunft mit Sicherheit äußerst spannend und faszinierend bleiben.

Eine geruhsame Vorweihnachtszeit und Zeit zum Lesen wünscht Ihnen

Daniel Lingenhöhl