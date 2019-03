Wunschbilder : Strahlender Held und gottloser Tyrann

Alexander der Große hatte die antike Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Noch bis in das späte Mittelalter boten seine Taten Stoff für Dichter in Orient und Okzident. Doch da war aus dem Makedonenkönig schon längst eine Fantasiegestalt geworden.