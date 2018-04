In den Jahren 2015 und 2016 fotografierten Amateurastronomen wiederholt ein seltsames Himmelsphänomen: Ein schmales purpurfarbenes Band, an dessen Rand grüne Streifen flackerten, schob sich von Ost nach West über den Himmel. Das einstündige Spektakel erinnerte an ein Polarlicht, tauchte dafür aber eigentlich zu weit südlich auf, beispielsweise über dem Childs Lake in Südkanada auf gut 51 Grad nördlicher Breite. Auch andere Details passten nicht: Normalerweise hat Aurora borealis die Form von Wolken oder Vorhängen und leuchtet vornehmlich grün, blau oder rot …