Archäologie: Ein »Stonehenge« an der Elbe

Madgwick, R. et al.: Multi-isotope analysis reveals that feasts in the Stonehenge environs and across Wessex drew people and animals from throughout Britain. Science Advances 5, 2019

Meller, H., Zirm, M.: Neueste Ergebnisse am Ringheiligtum von Pömmelte, Salzlandkreis (Grabungskampagne 2019). In: Meller, H. et al. (Hg.), Siedlungsarchäologie des Endneolithikums und der frühen Bronzezeit (2019)

Olalde, I. et al.: The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe. Nature 455, 2018

Stecher, M., Alt, K. W.: Anthropologische Untersuchungen an den menschlichen Überresten aus dem Rondell Pömmelte-Zackmünde. In: Meller, H., Bertemes F. (Hg.): Mensch und Umwelt im Ringheiligtum von Pömmelte-Zackmünde, Salzlandkreis (2019)