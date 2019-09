An lauen Sommerabenden ist die Lust auf ein warmes Bad nicht allzu groß. Doch ein solches könnte bei Einschlafproblemen helfen: Duscht oder badet man anderthalb Stunden vor der gewünschten Bettzeit in 40 bis 42,5 Grad Celsius warmem Wasser, so verkürzt sich die Zeit des Wach­liegens durchschnittlich um zehn Minuten …