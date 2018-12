Interview: »Wir müssen Klimainterventionen erproben«

Herr Professor Riebesell, im Juli 1992 haben Sie als Postdoktorand am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven einen Artikel zum Defizit in der globalen Kohlenstoffbilanz für Spektrum geschrieben. 40 Prozent der Kohlenstoffdioxid-Aufnahme konnte man damals nicht erklären…

…und 26 Jahre später ist immer noch unklar, wo der Koh­lenstoff bleibt. Laut aktuellen Zahlen des Global Carbon Project setzt die Menschheit durch das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle sowie durch Landnutzungsänderungen knapp 40 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) pro Jahr frei. Etwas weniger als die Hälfte davon gelangt in die Atmo­sphäre, wie präzise Messungen rund um den Erdball zei­gen. Für den Ozean ist die Datenbasis weniger umfang­ reich, aber wir schätzen, dass hier etwa ein Viertel landet. Der Verbleib von etwas weniger als 30 Prozent bleibt wei­terhin ungelöst …